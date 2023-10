Hamas divulga vídeo de jovem israelense sequestrada; grupo diz ter 250 reféns

As Forças de Defesa de Israel (IDF) se manifestaram sobre o vídeo. “No vídeo publicado pelo Hamas, eles tentam se apresentar como humanos. No entanto, são uma horrível organização terrorista responsável pelo assassinato e rapto de bebês, crianças, homens, mulheres e idosos.”

De acordo com os jornais locais, a jovem teria sido um dos reféns sequestrados na festa rave no dia 7 de outubro em Israel, que foi um dos primeiros locais a ser atacado pelo Hamas. No vídeo, a jovem aparece com o braço engessado e ela diz estar recebendo cuidados médicos.

