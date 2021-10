Há 'longo caminho' para formar governo alemão, diz líder do partido Verde

Um dos líderes do partido Verde alemão, Robert Habeck, diz que as discussões para a formação de um novo governo têm "um longo caminho a percorrer" e terão de superar diferenças políticas significativas.

Os social-democratas de centro-esquerda, os ambientalistas verdes e os democratas livres pró-negócios realizaram sua primeira rodada de negociações na quinta-feira (7) sobre uma possível coalizão. Se eles finalmente tiverem sucesso, a aliança enviará o bloco da União de centro-direita da chanceler Angela Merkel para a oposição após seus 16 anos liderando a maior economia da Europa.

Mais conversas estão programadas para segunda e terça-feira. Mas o processo de formação de um novo governo pode levar semanas ou meses na Alemanha e Merkel permanecerá no cargo enquanto isso.

"Temos um longo caminho a percorrer e será muito árduo", disse Robert Habeck, à rádio Deutschlandfunk em uma entrevista transmitida neste sábado, 9. "E o público verá que há alguns conflitos entre os possíveis parceiros da coalizão. "

Habeck identificou as finanças como uma questão particularmente difícil nas negociações - incluindo questionamentos sobre como financiar investimentos no combate às mudanças climáticas e abordagens para lidar com a dívida que os países europeus acumularam durante a pandemia do novo coronavírus.

Nas últimas décadas, os democratas livres se aliaram principalmente à União, enquanto os verdes tradicionalmente se inclinaram para a esquerda. Uma aliança tríplice com os social-democratas foi tentada com sucesso na Alemanha em nível estadual, mas ainda não em um governo nacional.

Se as negociações resultarem em uma coalizão, o social-democrata Olaf Scholz - vice-chanceler do governo de Merkel - se tornaria o novo líder da Alemanha. A União está turbulenta depois que Armin Laschet, o governador do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, levou o bloco bipartidário ao pior resultado eleitoral de todos os tempos em 26 de setembro. Fonte: Associated Press.