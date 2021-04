Guillermo Lasso é eleito presidente do Equador

De acordo com o Sistema Globo, Lasso derrotou o economista de esquerda Andrés Arauz no segundo turno das eleições que recebeu 47,48%. Guillermo

Guillermo Lasso foi eleito presidente do Equador com 52,52% dos votos válidos neste domingo (11). Ele é ex-banqueiro, faz parte da direita conservadora e deve assumir o comando do país a partir do dia 24 de maio.

