Greta Thunberg é detida na Alemanha; saiba o motivo

Segundo ativistas climáticos, a vila e outras próximas não devem ser demolidas, e o carvão sob elas deve ser deixado no solo, pois a queima do carvão prejudica mediante a emissões de gases de efeito estufa.

A vila está sendo derrubada para as obras de expansão de uma mina de carvão mineral a céu aberto, segundo consta no g1.

