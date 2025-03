Governo Trump usa conta oficial da Casa Branca para discurso de campanha

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - No fim de fevereiro, a conta oficial da Casa Branca do X surpreendeu ao postar uma imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retratado como um rei, com uma coroa dourada e a cidade de Nova York ao fundo.

O post foi feito cinco dias depois de o republicano publicar uma mensagem nas redes sociais afirmando que "aquele que salva seu país não infringe nenhuma lei" (o que é dito por Napoleão Bonaparte no filme "Waterloo").

A publicação é parte de uma estratégia da Secretaria de Imprensa de dar respostas rápidas a críticas e gerar conteúdo para ser disseminado. A ideia é emular o tom agressivo que Trump tem adotado em seu governo também nas redes, como forma de engajar a base do presidente sem que ela precise ser informada pela mídia tradicional.

Abaixo da secretária Karoline Leavitt, quem comanda as redes da Casa Branca é Kaelan Dorr, assistente adjunto de Trump. Em entrevista ao The Washington Post, Dorr citou o caso de um post da atriz Selena Gomez, no qual ela chorava pela política de deportações de crianças de Trump. O vídeo viralizou. Em resposta, a equipe da Casa Branca entrevistou mães de pessoas mortas por imigrantes ilegais. A peça foi vista mais de 100 milhões de vezes. Selena Gomez depois apagou o próprio vídeo do Instagram, sem dizer o porquê.

"Achamos necessário reagir da maneira mais dura e contundente possível", afirmou Dorr.

No caso de Trump com a coroa, o post imita a capa de uma revista e foi aparentemente gerada por inteligência artificial, com bastante repercussão nas redes. De um lado, fortemente criticada por democratas. Do outro, celebrada pelos apoiadores do presidente.

Internautas compartilharam retratos de George Washington, o primeiro presidente dos EUA, que liderou o país na Guerra da Independência contra a monarquia inglesa.

Para disseminar o conteúdo, o perfil da Casa Branca tem usado recursos típicos da comunicação digital, como imagens de IA e memes.

Outro exemplo ocorreu em 14 de fevereiro, quando os EUA celebram o dia dos namorados. O perfil oficial da Casa Branca postou uma imagem, imitando um cartão romântico, com uma mensagem que dizia "Roses are red, violets are blue, come here ilegally, and we'll deport you" (rosas são vermelhas, violetas são azuis, entre ilegalmente e deportaremos você). Era uma paródia de versos famosos do Valentine's Day (nome do dia dos namorados local) para reforçar o discurso anti-imigração que norteou a campanha do republicano.

A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, afirmou ao Washington Post que a abordagem tem o objetivo de transmitir a mensagem "América em Primeiro Lugar", bordão do republicano.

Além da atuação no perfil da Casa Branca, o governo criou uma conta no X chamada de Rapid Response (resposta rápida), em que publica trechos dos discursos de Trump e outros assuntos de interesse do governo e do presidente.

Segundo o WP, a equipe digital é formada por cerca de dez jovens entre 20 e 30 anos, que atuam fora da Casa Branca, como uma espécie de influenciadores digitais.