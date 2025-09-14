   Compartilhe este texto

Governo Trump promete revogar visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 10h30 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Donald Trump, que está em campanha para responsabilizar estrangeiros que comemoraram a morte do influenciador e ativista de direita Charlie Kirk, prometeu neste sábado (13) revogar o visto do médico brasileiro Ricardo Barbosa depois que o neurocirurgião parabenizou o assassino de Kirk na internet.

Em comentário no Instagram, Barbosa escreveu: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical". A mensagem foi divulgada por perfis da direita brasileira, que pediram investigação do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), onde o médico atua. Os usuários também alertaram autoridades americanas -em especial o vice-secretário de Estado, Christopher Landau, que tem prometido revogar uma série de vistos desde a morte de Kirk.

Em resposta a uma das publicações que o informava sobre o caso, Landau disse que ordenou a revogação do visto de Barbosa, "se ele tiver um", e o colocou numa lista de pessoas inelegíveis a receber a permissão para viajar aos Estados Unidos. "De todo o conteúdo depravado que vi online, esse deve ser o mais assustador. Ele é um NEUROCIRURGIÃO do Brasil que não apenas parabeniza o assassino de Charlie Kirk por 'mira impecável', mas em seguida, com precisão cirúrgica, especifica: 'espinha cervical'", escreveu Landau.

"Ele é um profissional registrado que fez o juramento de Hipócrates?", prosseguiu o vice-secretário, citando parte do texto recitado por estudantes que concluem o curso de medicina. "Eu pessoalmente ordenei o chefe de Assuntos Consulares a revogar seu visto para os EUA, se ele tiver um, e colocar um alerta para garantir que ele jamais receba um. Também gostaria de pensar que as autoridades regulatórias brasileiras teriam interesse em saber que um neurocirurgião deseja, em público, a morte de pessoas com as quais ele discorda politicamente."

Junto da mensagem, Landau publicou uma imagem simulando um bat-sinal e os dizeres "el quitavisas", o tirador de vistos, em espanhol. O diplomata tem repostado a mesma imagem como resposta a uma série de usuários que expõem estrangeiros que comemoraram a morte de Kirk, prometendo revogar seus vistos para os EUA.

Após a repercussão do caso, o Cremepe disse em nota ter recebido uma denúncia "envolvendo a conduta de um médico inscrito neste Conselho" e afirmou que seguirá "o rito processual previsto para a devida apuração do caso", sem citar o nome de Barbosa.

Já a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) publicou nota de repúdio no sábado e disse estar adotando as medidas cabíveis. "A SBN reafirma, de forma categórica, que não compactua com quaisquer atos que se afastem dos princípios fundamentais da medicina: o cuidado, a preservação da vida e o respeito incondicional à dignidade humana."

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não respondeu a perguntas enviadas pela Folha de S.Paulo.

Aliados de Trump intensificaram uma campanha online para identificar pessoas que fizeram piada ou celebraram a morte de Kirk. Segundo um levantamento da agência de notícias Reuters, pelo menos 13 pessoas nos EUA, incluindo professores e jornalistas, já perderam o emprego depois que influenciadores de direita denunciaram suas reações ao assassinato.

Alguns republicanos, como a influente ativista trumpista Laura Loomer, pedem que a Casa Branca deporte imigrantes que criticarem Kirk ou processe americanos que fizerem o mesmo. "Se prepare para ter todo o seu futuro profissional destruído se você for doente o bastante para celebrar a morte de Charlie", disse Loomer no X.

Landau disse na quinta (11) que Washington pode tomar medidas contra estrangeiros que estejam "elogiando, racionalizando ou fazendo pouco caso" do assassinato. Segundo ele, funcionários consulares receberam instruções para tomarem medidas apropriadas.

"À luz do horrível assassinato de uma importante figura política ocorrido ontem, quero enfatizar que estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos em nosso país", escreveu o diplomata em uma publicação no X.

Um site recém-registrado chamado "Expose Charlie's Murderers" (Exponha os assassinos de Charlie) reúne nomes de 41 pessoas, a maioria sem perfil público, que supostamente "apoiam a violência política online" com o objetivo de fazer com que quem celebrou ou relativizou a morte de Kirk sofra consequências profissionais. O site inclui nome completo e cidade onde moram e afirma estar analisando mais de 30 mil denúncias. "Essa é a maior operação de demissões da história", diz.

As publicações reunidas no site incluem pessoas comemorando o assassinato, mas também publicações que se tratam apenas de críticas ao influenciador trumpista e a suas falas, consideradas por críticos como racistas e machistas.

