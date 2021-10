Gorila que viralizou por selfie morre nos braços do cuidador

"Elas conseguem andar por um ou dois metros em pé, além de estarem acostumadas a humanos, o que as faz querer imitar o que as pessoas fazem", afirmou Shamavu.

A imagem de 2019 foi feita pelo guarda florestal Mathieu Shamavu. Ele contou na época que estava andando com as duas gorilas quando teve a ideia da foto.

