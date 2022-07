Girafa atrapalha pedido de casamento e manda noiva para hospital após cabeçada

Uma girafa roubou a cena durante um pedido de casamento em um safari de Puebla, no México. O animal interrompeu o momento romântico e deu uma cabeçada na noiva, que acabou indo parar no hospital passar por exames.

