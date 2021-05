Fungo raro 'mutila' pacientes de Covid na Índia

Com uma segunda onda mortal de Covid-19 arrasando a Índia, médicos agora estão relatando uma série de casos envolvendo uma infecção rara, também chamada de "fungo negro", entre pacientes com Covid-19 em recuperação ou recuperados.

"É onipresente e encontrado no solo e no ar e até mesmo no nariz e no muco de pessoas saudáveis", explicou o médico Akshay Nair, à BBC.

A mucormicose é uma infecção muito rara, causada pela exposição a um tipo de mofo comumente encontrado no solo, plantas, esterco e frutas e vegetais em decomposição. A doença afeta seios da face, cérebro e os pulmões e pode ser fatal em diabéticos ou em indivíduos gravemente imunodeprimidos, como pacientes com câncer ou pessoas com HIV/AIDS.

Nair acredita que a mucormicose, que tem uma taxa de mortalidade geral de 50%, pode ser desencadeada pelo uso de esteroides, um tratamento que salva vidas para pacientes graves com Covid-19 e criticamente doentes.

"O diabetes diminui as defesas imunológicas do corpo, o coronavírus o agrava e, em seguida, os esteroides que ajudam a combater a Covid-19 agem como se estivéssemos jogando gasolina no fogo", explica Nair. O cirurgião ocular diz que já atendeu cerca de 40 pacientes com infecção fúngica em abril. Muitos deles eram diabéticos que se recuperaram da Covid-19 em casa. Onze deles tiveram um olho removido cirurgicamente.