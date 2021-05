Conflito entre israelenses e palestinos deixa centenas de feridos

Conflito entre manifestantes palestinos e israelenses começou nesta sexta-feira (07), em Jerusalém, e já deixou mais de 220 pessoas feridas, até este domingo (09), segundo informações do IG.

Nas redes sociais, Papa Francisco manifestou "preocupação" e pediu pelo fim dos confrontos. "Estou acompanhando com particular preocupação os acontecimentos em Jerusalém. Rezo para que seja um lugar de encontro e não de confrontos violentos, um lugar de oração e de paz. A violência gera apenas violência. Chega desses confrontos", escreveu o pontífice.

Ainda de acordo com a publicação, um dos motivos seria o iftar - refeição que acaba com o jejum do Ramadã - ocorrido na última sexta-feira (07). Outro ponto que causou as manifestações foi o possível despejo de famílias palestinas na região para que colonos israelenses sejam beneficiados. Com isso, os palestinos voltaram as ruas no sábado e atiraram pedras contra a polícia israelense.