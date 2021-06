França libera entrada de estrangeiros, mas veta brasileiros

Cerca de 16 países estão proibidos, entre eles estão Brasil, África do Sul, Argentina e Índia. Se um brasileiro estiver imunizado com uma das quatro doses reconhecidas pela União Europeia —AstraZeneca, Moderna, Janssen ou Pfizer—, ele ainda precisará mostrar um teste PCR negativo e fazer um isolamento voluntário de sete dias. Ele também terá de justificar a viagem, o que exclui a possibilidade de um simples motivo de turismo.

De acordo com o UOL, os turistas vacinados não serão obrigados a mostrar testes negativos da covid-19. Isso inclui todos os europeus e uma "lista verde" que ainda conta com Israel, Japão e Austrália.

A França decidiu relaxar nas medidas restritivas contra Covid-19 e vai liberar a entrada de estrangeiros a partir do dia 09 de junho. No entanto, os brasileiros e indianos continuam impedidos de entrar no país.

