França: Com greve em aeroportos, 14% dos voos são cancelados em Paris

A greve de trabalhadores de aeroportos na Europa, que vem ocorrendo em diversas cidades do continente, no Reino Unido, Amsterdã e França, levou autoridades aeronáuticas a cancelarem 14% dos voos previstos para aeroportos de Paris neste sábado. Na sexta-feira, 17% dos voos já tinham sido cancelados. Os trabalhadores pedem mais contratações e aumento de salários para acompanhar a inflação global. Passageiros de voos cancelados foram alertados dias antes.

Sindicatos planejam continuar em greve no domingo, mas nenhum voo foi cancelado até o momento. Eles ameaçam continuar com a greve no próximo fim de semana se as negociações

com a administração da empresa que opera os terminais não levarem a um compromisso.

Até então, os aeroportos franceses vinham sendo poupados do caos observado recentemente em aeroportos em Londres, Amsterdã e algumas outras cidades europeias e americanas. Companhias aéreas e aeroportos que cortaram empregos durante momentos mais críticos da pandemia de covid-19 lutam para acompanhar o aumento da demanda após dois anos de restrições de circulação.

Neste sábado, diversas companhias que operam no aeroporto Charles de Gaulle tentavam restituir bagagens a passageiros de todo o mundo. Na sexta-feira, uma falha técnica no sistema de triagem de bagagens fez com que 15 voos partissem do aeroporto sem bagagens, deixando ao menos 1.500 malas no solo. Fonte: Associated Press.