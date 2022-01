Fotógrafo desmaia, é ignorado por multidão e morre por hipotermia

O fotógrafo René Robert, 84, morreu de hipotermia após desmaiar em uma rua de Paris, e ser ignorado pela multidão por cerca de 9 horas.



René caminhava na região da Praça da República quando começou a passar mal. Ele perdeu a consciência e caiu no chão, mas acabou sendo ignorado pelas pessoas do local. Já na manhã seguinte, cerca de nove horas depois do desmaio, um morador de rua percebeu o homem caído e acionou os bombeiros, porém, quando o socorro chegou ele já estava morto.



A morte do fotógrafo suíço aconteceu no dia 19 deste mês, mas veio a público ontem (27), por meio de um jornal espanhol. "Que ao menos se aprenda alguma coisa com esta morte. Quando uma pessoa está caída no chão, mesmo que a gente esteja com pressa, vamos ajudá-la, vamos parar", disse o amigo de René, Michel Mompontet, em entrevista ao El País.

Robert ficou conhecido por seu trabalho na Espanha, onde costumava fotografar músicos e dançarinos de flamenco. O profissional também trabalhava com publicidade e moda na Europa.