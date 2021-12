Finlandês explode carro Tesla com dinamite para não precisar trocar bateria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Tuomas Katainen foi informado de que precisaria trocar toda a bateria de seu Tesla Modelo S de 2013, ele hesitou. A substituição precisaria da autorização da própria empresa de Elon Musk e custaria o equivalente a R$ 145.124. Para se ter uma ideia, o preço de um carro usado e do mesmo modelo em seu país, a Finlândia, fica em torno de R$ 269.700. Ele poderia consertar o veículo e ficar com a diferença, mas o veículo de Katainen já estava no conserto havia um mês, e ele ficou sem paciência. A solução encontrada pelo homem não foi pagar o reparo nem vender o carro, mas destruí-lo com dinamite. O finlandês teve ajuda de um grupo de youtubers especializados em explodir objetos, e registrou todo o processo. No vídeo, disponível com legendas em inglês no YouTube, Tuomas conta: "Quando eu comprei aquele Tesla, os primeiros 1.500 km foram bons, até aí era um carro excelente". Mas depois, começaram os problemas, e ele precisou chamar um guincho para levar a máquina para o conserto. "Então o carro ficou por cerca de um mês numa concessionária da Tesla, até que eu recebi uma ligação e eles disseram que não poderiam fazer nada pelo meu carro, a única opção era trocar toda a célula de bateria", explica. Sorrindo, o homem continua: "Então eu disse a eles: 'Estou indo buscar o Tesla'. E agora vou explodir o carro inteirinho". A explosão foi preparada à noite, em um campo aberto coberto por neve, ao lado de um penhasco que absorveria parte do impacto. Foram necessários 30 kg de dinamite para o trabalho, presos ao lado direito do carro por fitas. A destruição toda foi gravada em alta resolução, e já foi vista por mais de 2,8 milhões de pessoas no YouTube. Depois que o carro é reduzido a cinzas, o finlandês confessa: "Eu nunca me diverti tanto assim com um Tesla!"

