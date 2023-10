Filho de brasileiro foi metralhado e queimado pelo Hamas, diz tia

O jovem israelense Gavriel Yishay Barel, 22, filho do brasileiro Jayro Varella foi baleado e queimado enquanto fugia de membros do grupo extremista Hamas. Ele estava com amigos no festival de música eletrônica realizado no último dia 7 de outubro.



Gavriel Yishay estava com amigos na festa e tentou fugir de carro quando ouviu os primeiro disparos, contou ao UOL Meire Varella, irmã do pai da vítima. Segundo autoridades israelenses, 260 pessoas morreram no ataque, e outros foram levados reféns. O evento de música eletrônica, organizado pelo Universo Paralello, contava com mais de três mil pessoas.

Segundo a tia, os amigos que estavam com Gavriel se dispersaram e fugiram em direções opostas. "Um dos meninos fugiu numa direção, e ele e o outro garoto fugiram em outra diferente. O que fugiu para o outro lado conseguiu chegar em casa, são e salvo, e contar o que tinha acontecido algumas horas depois, no mesmo dia", explicou

Membros do Hamas teriam encontrado Gavriel e o outro amigo e os levaram até a Faixa de Gaza. "Pediram para eles colocarem a mão na cerca de proteção que faz a divisa e foram metralhados e queimados", lamentou.

A família não tinha notícias sobre o jovem até ontem (15), quando o governo israelense informou que ele tinha sido encontrado morto. A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Israel.