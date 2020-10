Fenômeno raro: 'Lua Azul' poderá ser vista neste fim de semana

Um fenômeno raro deve acontecer entre este sábado (31) e domingo (01). A segunda lua cheia em um único mês, chamada de 'Lua Azul' poderá ser contemplada quando o céu estiver limpo, conforme informações do Sistema Globo.

Ela não é realmente azul, mas foi "batizada" assim pelo raro evento cósmico de surgir a segunda lua cheia em um mês, quando o normal é termos apenas uma. O ciclo lunar, período em que ocorrem todas as fases da Lua, se repete a cada 29,5 dias ou mais e não deve se repetir até 2023.

Ainda de acordo com o site, para que a "Lua Azul" ocorra são necessárias duas coincidências: a primeira lua cheia precisa ocorrer no primeiro ou segundo dia do mês, e este mês precisa ter 31 dias.