Família de brasileiro é dizimada em bombardeio contra prédio residencial em Gaza

O brasileiro segue ao sul de Gaza aguardando a liberação da fronteira com outros 25 brasileiros. Ele relata que assim como seus familiares, vários palestinos ainda continuam no norte porque não tem para onde ir.

"Teve um bombardeio perto da casa deles, e o prédio inteiro foi destruído. Era um cidadão do bem, trabalhador, não tem nada a ver com isso. Não sei nem quantas crianças têm de morrer para parar essa guerra e os ataques contra civis aqui na Faixa de Gaza", disse em entrevista à Globonews.

Um novo bombardeio na Faixa de Gaza matou mais de 60 pessoas na manhã desta sexta-feira (20), no norte do território. Entre as vítimas estão familiares do brasileiro Hasan Rabee, que aguarda resgate nas proximidades da fronteira com o Egito.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.