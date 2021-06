Facebook mantém conta de Donald Trump suspensa até 2023

Trump teve a conta suspensa, tanto no Facebook quanto Instagram, após a invasão do Congresso americano por apoiadores do então presidente.

A conta do ex-presidente Donald Trump continuará suspensa até 2023, anunciou o Facebook nesta sexta-feira (04). De acordo com o G1, a decisão foi tomada em resposta ao Comitê de Supervisão da rede social, que, em maio, pediu uma decisão definitiva sobre o caso.

