Explosões seguidas de incêndio matam 49 e ferem mais de 100 em Bangladesh

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Um incêndio, causado por uma sequência de explosões em um depósito de contêineres, deixou ontem 49 mortos em Daca, capital de Bangladesh. De acordo com serviços de emergência, mais de 100 pessoas ficaram feridas, muitas em estado grave, o que pode aumentar o número de vítimas nos próximos dias. Fonte: Associated Press.

