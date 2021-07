Ex-mulher de Bill Gates vai doar US$ 40 milhões para apoiar mulheres

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As bilionárias e filantropas Melinda French Gates e MacKenzie Scott se uniram para doar US$ 40 milhões (o equivalente a cerca de 203 milhões de reais, na conversão atual) para apoiar o avanço do poder e da influência das mulheres americanas na próxima década. O dinheiro será revertido para quatro organizações que promovem a igualdade de gênero como parte da competição filantrópica "Equality Can't Wait Challenge".

A iniciativa, lançada em junho de 2020, selecionou quatro projetos focados no empoderamento feminino nas áreas de tecnologia, educação superior, assistência e minorias. Os vencedores do concurso, selecionados entre mais de 500 candidatos que enviaram suas propostas, receberão US$ 10 milhões cada.

A competição, criada para incentivar novas oportunidades de investir na carreira e futuro de mulheres líderes nos Estados Unidos, é patrocinada pela "Pivotal Ventures", uma empresa de investimento e incubação de startups lideradas por mulheres e criada por Melinda, com o apoio financeiro de Scott e seu marido, Dan Jewett, e pela "Charles e Lynn Schusterman Family Philanthropies", uma organização global filantrópica.

Em uma declaração publicada hoje, a ex-esposa do fundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou que "podemos quebrar os padrões da história" e "promover a igualdade de gênero se houver um compromisso de apoiar organizações, como os premiados, que estão prontas para elevar mulheres e meninas".

MacKenzie Scott, que em 2019 se separou do fundador da Amazon, Jeff Bezos, doou no ano passado mais de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões) para bancos de alimentos e fundos de auxílio emergencial. A escritora elogiou os vencedores da competição por terem "equipes fortes trabalhando na linha de frente e dentro das comunidades para ajudar as mulheres a construir poder em suas vidas e carreiras".

Ambas as mulheres, que estão entre as pessoas mais ricas do mundo, são signatárias do "The Giving Pledge", que incentiva as pessoas e famílias com grandes fortunas em todo o mundo a contribuirem com uma parte significativa de sua riqueza para causas sociais.

As quatro organizações que o "Equality Can't Wait" irá financiar são: "Building Women's Equality through Strengthening the Care Infrastructure", projeto formado por uma coalizão de instituições que trabalham na área de prestação de cuidados; "Changing the Face of Tech", iniciativa que oferece às mulheres mais oportunidades no setor de tecnologia; "Girls Inc's Project Accelerate", que busca ajudar jovens universitárias a ingressarem em suas carreiras; e a entidade "The Future is Indigenous Womxn", que apoia empresas pertencentes a mulheres nativas norte-americanas.

Mais US$ 8 milhões em financiamento serão divididos entre outras duas organizações que atuam com foco na construção do poder político e econômico das mulheres: "FreeFrom's A Call to Action", que trabalha para combater a violência física, sexual e outras formas de violências infligidas contra as mulheres por seus parceiros; e a "IGNITE", que ajuda jovens mulheres a se tornarem mais ativas politicamente.