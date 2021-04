EUA liberam vacinação contra Covid para maiores de 16 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13 dias do previsto, o governo Joe Biden anunciou que todos os adultos dos EUA poderão se vacinar contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira (19), pessoas com 16 anos ou mais podem receber as doses nos milhares de centros espalhados pelo país.

Em março, o democrata havia prometido que isso seria possível em 1º de maio. Assim como a aplicação de 100 milhões de injeções, a meta foi cumprida com antecedência.

Em vídeo publicado em sua rede social, o presidente americano insiste para que as pessoas procurem se vacinar. "Estamos fazendo um progresso enorme, mas ainda estamos na corrida contra esse vírus e precisamos vacinar mais dezenas de milhões de americanos", disse Biden.

Na sequência, o mandatário insistiu que um feriado de 4 de Julho (independência americana) seguro e feliz é possível, com pequenos grupos de amigos e familiares reunidos no quintal de casa.

O democrata também reforçou que os imunizantes são a melhor forma de combater a pandemia, em especial devido às novas variantes, e de encaminhar o país para uma normalidade. Ressaltou ainda a gratuidade das injeções e a conveniência de se vacinar.

Com um início lento na administração das doses, os EUA saltaram de uma média de 900 mil vacinas aplicadas por dia entre dezembro e janeiro para entre 2,6 milhões e quase 4 milhões na última semana.

Para aplicar os milhões de doses, há mais de 60 mil locais de vacinação no país, segundo dados apresentados por Andy Slavitt, integrante da força-tarefa da Casa Branca para pandemia, em entrevista coletiva nesta segunda. Ele acrescentou que ao menos 90% dos americanos dispõem de um local para tomar as injeções a 8 km de distância de onde moram.

Também nesta segunda, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que mais da metade dos adultos nos EUA receberam ao menos uma dose e mais de 32%, as duas. Entre os idosos, 81% tomaram a primeira injeção, enquanto cerca de dois terços estão completamente vacinados.

No vídeo divulgado, Biden pediu ainda que se fale da eficácia e da segurança dos imunizantes para pessoas que ainda estão receosas. Os EUA chegaram a ver uma resistência de 50% de sua população em se vacinar, percentual que caiu para 26%, segundo o último levantamento do Instituto Gallup, no fim de março.

Líder mundial em casos e mortes por Covid-19, o país soma 31,7 milhões de infectados e 567,6 mil óbitos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins (EUA).