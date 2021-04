EUA já aplicaram vacina contra Covid em mais da metade dos adultos do país

A vacinação nos EUA começou há cerca de quatro meses, em 14 de dezembro. A partir desta segunda (19), a imunização será aberta a todas as pessoas com mais de 16 anos.

A segunda dose já foi aplicada em 83,9 milhões de adultos (32,5% do total). Entre os maiores de 65 anos, 81% já foram imunizados com ao menos a primeira aplicação, e 65,9% estão completamente vacinados.

Segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), até sábado (17) 129,9 milhões de pessoas com mais de 18 anos receberam a primeira dose, o que representa 50,4% dos adultos do país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Metade de toda a população adulta dos Estados Unidos já recebeu ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, de acordo com dados do governo americano.

