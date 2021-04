Cinco foguetes atingem base com tropas dos EUA no Iraque

De acordo com a AFP, aviões F-16 estão estacionados na base de Balad, norte de Bagdá, onde há várias companhias presentes para manutenção das aeronaves, com empregados iraquianos e estrangeiros. Um deles, iraquiano, ficou ferido em um ataque similar contra a mesma base em 21 de fevereiro deste ano.

