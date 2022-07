EUA dizem ter matado chefe do Estado Islâmico na Síria em ataque de drone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chefe do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria morreu nesta terça (12) em um ataque de drone comandado pelos Estados Unidos, informou o Departamento de Defesa americano.

Maher al-Agal, um dos cinco líderes mais importantes do grupo, foi morto enquanto andava de motocicleta perto de Jindayris, no noroeste do país, e um de seus principais assessores ficou gravemente ferido, disse o porta-voz do Comando Central do Departamento de Defesa, tenente-coronel Dave Eastburn.

"Um planejamento extensivo foi feito para esta operação para garantir sua execução bem-sucedida. Uma revisão indica que não houve vítimas civis", acrescentou o comunicado.

Al-Agal era responsável pelo desenvolvimento de redes do EI fora do Iraque e da Síria.

O assassinato seria outro golpe para os esforços do grupo militante para se reorganizar como uma força de guerrilha depois de perder grandes extensões de território. Em fevereiro, o principal líder do EI se explodiu durante um ataque militar dos EUA na Síria.

Um funcionário do governo dos EUA disse à agência de notícias Reuters que o líder do Estado Islâmico, ainda no início da operação americana, acionou uma bomba e morreu na explosão junto com alguns membros de sua família.