Subiu para 34 o número de mortos em um ataque com foguete russo que atingiu um bloco de apartamentos na cidade de Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, neste fim de semana.

A vice-comandante da administração do exército russo em Kherson, Ekaterina Gubareva, diz que a Ucrânia usou o sistema americano de lançadores de foguetes múltiplos HIMARS. Não foi possível confirmar as informações com fontes independentes.

"Dezenas de casas foram atingidas [...] estamos retirando as pessoas dos escombros", afirmou no Telegram Vladimir Leontiev, comandante da administração cívico-militar instalada pelos russos na região de Kherson.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.