EUA dizem que navio russo que afundou foi atingido por dois mísseis ucranianos

Nesta sexta Moscou voltou a atacar áreas próximas à capital ucraniana, mirando uma fábrica de mísseis antinavios nos arredores de Kiev. A primeira ação militar desde a retirada de tropas russas da região, no fim de março, foi entendida como uma retaliação ao naufrágio do Moskva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades da inteligência dos Estados Unidos buscaram corroborar, em declarações à imprensa do país, a versão ucraniana para o naufrágio do Moskva, um dos símbolos do poder naval russo no mar Negro e alvo de uma disputa de narrativas.

