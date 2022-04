Enchente deixa 400 mortos e 13,6 mil desabrigados na África do Sul

Cientistas acreditam que a costa sudeste da África está se tornando mais vulnerável a tempestades violentas e inundações, porque as emissões de gases que retêm o calor causam o aquecimento do Oceano Índico.

As inundações na província de Kwazulu-Natal derrubaram linhas de energia, fecharam os serviços de água e interromperam as operações em um dos portos mais movimentados da África. O número de mortos subiu para 395, ante uma estimativa anterior de 341.

