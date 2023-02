EUA derrubam objeto voador que estava sobre o Alasca

Não se sabe a origem dele, mas seu tamanho não é semelhante ao do balão chinês que foi derrubado no território dos EUA na semana passada. Não há indicação de que o objeto poderia ser dirigido.

O presidente Joe Biden autorizou as Forças Armadas dos Estados Unidos a derrubarem um objeto não identificado que sobrevoava o estado do Alasca nessa sexta-feira (10).

