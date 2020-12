Estudo mostra que nova cepa do coronavírus é ate 74% mais contagiosa

A nova cepa do coronavírus é mais contagiosa entre “50% e 74%” mais contagiosa. É o que mostra o estudo médico divulgado nesta quinta-feira (24).

Segundo um dos autores do estudo, o biólogo Nick Davies, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, a variante chamada VOC 202012/01 “poderia ser entre 50% e 74% a mais contagiosa”. A nova mutação é suspeita de ter causado o grande aumento no número de casos de covid-19 nas últimas semanas no sul da Inglaterra.

O estudo ainda não foi publicado em nenhuma revista científica. As autoridades britânicas já informaram à Organização Mundial da Saúde (OMS) que o vírus é entre 40% e 70% mais transmissível.

A VOC 202012/01 carrega 22 mutações no genoma da Covid-19.