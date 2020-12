Reino Unido descobre 2ª variante da Covid-19 ainda mais contagiosa

Foi identificada nesta quarta-feira (23), uma segunda variante do coronavírus Sars-CoV2, causador da Covid-19, “ainda mais contagiosa” que a cepa anunciada na semana passada. A descoberta foi divulgada hoje, pelo ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock.

Segundo a EFE, o ministro contou que essa versão do coronavírus, ligada a pessoas que viajaram da África do Sul ao Reino Unido, é “muito mais preocupante” e parece conter mais mutações do que a que começou a se propagar com rapidez no sul da Inglaterra.

Diante disso, o governo britânico pretende adotar restrições imediatas às viagens à Africa do Sul e quarentenas rígidas às pessoas que tiverem chegando do país africano nas últimas duas semanas e as pessoas com quem tiveram contato.

Até o momento, o Reino Unido identificou dois casos dessa nova cepa em seu território, ambos de pessoas próximas a indivíduos que tinham viajado nas últimas semanas.