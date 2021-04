Estudo descarta relação entre tipo sanguíneo e mais chances de ter covid-19

Ainda segundo os pesquisadores ficou evidente no estudo que os homens são mais hospitalizados (50,1%) e com mais casos de internação em UTIs (61,8%).

O novo estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Stanford, Escola de Medicina de Utah e Instituto do Coração Centro Médico Intermountain e publicado no The Jornal of the American Medical Association utilizando base de dados de 24 hospitais e 215 clínicas de três estados americanos.

Um novo estudo feito com mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos mostrou que não há relação entre o tipo sanguíneo e a maior chance de contrair ou não covid-19. Antes, pesquisas mostravam que pessoas com tipo sanguíneo A eram mais suscetíveis ao vírus e quem tinha tipo O era menos propenso a ter a forma grave da doença.

