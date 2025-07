Enchentes atingem o novo México e matam 3 pessoas; casa foi arrastada

A força da água foi tão grande que arrastou várias casas no Novo México. pic.twitter.com/bIuFm7GEPg — Denise X (@denise_mury) July 8, 2025

Ao menos três pessoas, entre elas duas crianças de 4 e 7 anos, morreram durante as chuvas torrenciais que causaram uma grande enchente no Novo México, nos Estados Unidos, nessa terça-feira (8).

Assim como ocorreu no Texas, as chuvas chegaram de repente em Ruidoso, causando um verdadeiro estrago. Ruas foram tomadas pela subida das águas e até uma casa foi arrastada pela enxurrada, ainda não se sabe se tinham pessoas dentro do imóvel.

As duas crianças e um homem foram levados pela correnteza na Vila de Ruidoso, um dos principais destinos procurados por turistas na região. As vítimas foram encontradas sem vida horas depois.

O desastre em Novo México acontece menos de uma semana após a tragédia que deixou mais de 100 pessoas mortas no Texas. As duas situações ocorreram em circunstâncias bem semelhantes com a subida dos rios em minutos devido a grande quantidade de chuva.

A população ficou presa em carros e casas enquanto a água subia e o desespero tomou conta. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) segue acompanhando a situação e Ruidoso ainda está sob alerta de mais chuvas.