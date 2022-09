Embaixada da China no Brasil posta mensagem de Xi Jinping sobre bicentenário da Independência

A postagem conclui com a declaração de que o líder do país asiático atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre China e Brasil e que "gostaria de trabalhar para promover o desenvolvimento contínuo e profundo da Parceria Estratégica Global China-Brasil e trazer maiores benefícios para os nossos países e povos."

"Xi Jinping afirma que, sendo o maior país em desenvolvimento no hemisfério ocidental, o Brasil tem seguido o caminho do desenvolvimento pacífico de independência e autonomia e tem projeção importante nos assuntos regionais e internacionais!", diz o post.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embaixada da China em Brasília postou no Twitter uma mensagem do líder do país, Xi Jinping, felicitando o Brasil pelo bicentenário da Independência e desejando votos de prosperidade e felicidade ao povo brasileiro.

