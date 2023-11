Em troca de 33 presos palestinos, Hamas liberta 11 reféns em acordo com Israel

"Os libertados das prisões israelenses incluem 30 menores e três mulheres, enquanto os israelenses libertados de Gaza incluem três cidadãos franceses, dois alemães e seis argentinos", disse Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, no Twitter.

O grupo extremista Hamas libertou, nesta segunda-feira (27), um grupo com 11 pessoas, após acordo com Israel, que em troca irá soltar 33 presos palestinos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.