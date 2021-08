Em novo alerta, embaixada pede que americanos se afastem de aeroporto no Afeganistão

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu vingança contra os autores do atentado e já começou a compartilhar informações de inteligência com o até agora rival Talibã para evitar novos ataques, o que o governo teme que aconteça já nesta sexta.

Estimativas locais apontam que 170 afegãos e 13 militares americanos foram mortos no atentado de quinta. Outras 200 pessoas estão feridas. O EI-K, ao assumir a autoria do atentado, afirmou que o homem-bomba mirou afegãos que trabalharam para os EUA de alguma maneira.

Instrução semelhante fora dada pela embaixada há dois dias, quando o governo americano já previa possíveis ataques do ramo afegão do Estado Islâmico, o EI-Khorasan, inimigo comum dos EUA e do Talibã.

