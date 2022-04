Em 'dia da maconha', acidente espalha mais de 200 kg da planta em rodovia

Segundo a polícia local, ninguém ficou seriamente ferido. Os dois homens que estavam em um dos carros, uma picape, onde estavam as drogas, foram levados para a delegacia, já que a maconha não é legalizada no Missouri, apesar de haver um movimento para isso.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma patrulha de polícia dos Estados Unidos atendeu ao chamado de acidente e encontrou uma cena inusitada. Um caminhão perdeu o controle e bateu em dois casos. Com a batida, 226 quilos de maconha ficaram espalhados pela rodovia. O caso aconteceu no condado de Callaway, no estado do Missouri, em 20 de abril, que nos Estados Unidos é considerado o "dia da maconha".

