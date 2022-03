Elon Musk desafia Putin para ‘combate’ valendo o controle da Ucrânia

Elon Musk desafiou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para um combate valendo o controle da Ucrânia. A proposta foi lançada pelo bilionário em sua conta oficial no twitter nesta segunda-feira (14) e gerou mais de 50 mil compartilhamentos.

Na publicação, Musk escreveu em alfabeto cirílico, um tipo de escrita utilizada pelos russos. “Desafio Vladimir Putin para um combate individual. A aposta é a Ucrânia”. Posteriormente, o bilionário tuitou marcando o perfil do Kremlin. “Você concorda com essa luta?”, perguntou ao perfil do governo.

O empresário é fundador da SpaceX e ativou seu serviço de internet por satélite Starlink para garantir que ucranianos tenham acesso à rede. Com isso, Musk acredita que as antenas de internet de sua empresa podem ser alvos de soldados da Rússia. “Por favor, use com cautela”, disse Elon.