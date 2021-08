Ditadura da Belarus bloqueia site independente e detém editora-chefe

"Simplesmente não há jornalistas suficientes em todo o nosso país para acompanhar cada uma dessas pessoas. Mas também é impossível ficar em silêncio. Por isso, publicamos os retratos dos presos políticos, em um documento incrivelmente triste da época. (...) É bem possível que, no dia da publicação desse material, haja mais presos políticos na Belarus", diz o texto do Zerkalo, que também já foi decretado extremista.

A onda mais recente de repressão a empresas de informação começou no mês passado, com mais de 70 buscas em Redações e na casa dos jornalistas de veículos nacionais e regionais.

Jornalistas do Tut.by são 12 dos 33 profissionais de mídia presos no momento no país, de acordo com a Associação de Jornalistas da Belarus, que também está sob perseguição de Lukachenko.

O site foi declarado extremista pelo regime em maio e bloqueado, embora suas reportagens sempre incluam as versões oficiais e pontos de vista do regime.

As investidas do ditador Aleksandr Lukachenko contra jornalistas e veículos de imprensa começaram logo após a eleição presidencial.

