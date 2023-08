‘Distraída’, ativista de direito dos animais é brutalmente atacada por touro; vídeo chocante

No vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a mulher distraída com o celular enquanto o touro perseguia outras pessoas. O animal derrapou, caiu próximo a ela e a atacou, jogando-a no chão.

Uma mulher foi atacada com chifradas por um touro em Titulci, na província de Madrid, na Espanha. O caso aconteceu durante uma tourada no sábado (26) e foi registrado por uma pessoa que acompanhava o evento.

