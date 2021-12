Defensor da Amazônia Thomas Lovejoy morre aos 80 anos

Morreu neste sábado (25), o biólogo americano e um dos principais defensores da Amazônia, Thomas Lovejoy, aos 80 anos. Thomas morava em Washington, nos Estados Unidos, e era o fundador Amazon Biodiversity Center e do Biological Dynamics of Forest Fragmentation Project (BDFFP). Apaixonado pela Amazônia, ele fez sua pesquisa de doutorado na maior floresta tropical do mundo e dedicou grande parte dos seus anos para defendê-la e ganhou ao menos dois prêmios no Brasil: a Ordem do Rio Branco (1988) e a Ordem do Mérito Científico (1998). Além disso, Thomas também atou como dos ex-presidentes dos Estados Unidos Ronald Regan e Bill Clinton. A causa da morte dele não foi revelada à imprensa.

