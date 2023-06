Crianças perdidas na Amazônia há 40 dias são encontradas, diz Colômbia

As crianças estariam desnutridas, levemente desidratadas e afetadas por picadas de insetos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou a notícia e disse se tratar de "uma alegria para todo o país". As três crianças têm 13, 9 e 4 anos; já o bebê, 11 meses. Elas fazem parte da comunidade indígena Muinane, considerados Uitoto, e vivem nas proximidades dos rios Cahuinarí e Araracuara, na Amazônia colombiana.

Segundo a Folha de São Paulo, às 18h30, 20h30 em Brasília, um helicóptero se deslocava para o local onde as crianças foram encontradas. De acordo com o jornal El Tiempo, elas serão enviadas para San Jose del Guaviare, onde serão tratadas por um grupo de médicos militares.

O governo da Colômbia afirmou nesta sexta-feira (9), que as três crianças e um bebê que estavam perdidos na Amazônia há 40 dias após um acidente aéreo, foram encontrados, todos com vida.

