Bebê completou 1 ano enquanto estava perdido na Amazônia com os irmãos

Cristin Mucutuy, 1, completou o primeiro ano de vida no último dia 26 de maio quando estava perdido na mata com os irmãos de 4, 9 e 13 anos. Os quatro foram resgatados com vida nesta sexta-feira (9) após 40 dias de buscas.

As crianças estavam com os pais em um avião bimotor que caiu no dia 1º de maio. Os corpos dos adultos foram encontrados no início das buscas e desde então militares buscavam pelas crianças após encontrarem pistas de que elas estavam vivas como fraldas, mamadeira, um maracujá mordido e pegadas de criança.