Criador do ChatGPT é acusado de abusar sexualmente da própria irmã

No processo, a vítima reivindica US$ 75 mil (cerca de R$ 450 mil) e mais punições, pois atualmente vive com transtorno pós-traumático, sofrimento emocional severo, angústia mental e depressão.

A vítima relatou que o abuso foi cometido reiteradamente entre 1997 e 2006, na casa da família no subúrbio da cidade de Clayton, no Missouri. Segundo Ann, os abusos iniciaram quando ela tinha 3 anos e o suspeito 12.

O criador do ChatGPT Sam Altman está sendo acusado de abusar sexualmente da própria irmã Ann Altman. Um processo contra o presidente-executivo da OpenAI foi aberto na segunda-feira (6), no tribunal federal de Saint Louis.

