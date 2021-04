Covaxin tem eficácia de 100% em casos graves e também atua em variantes

"Estou muito satisfeito em afirmar que a Covaxin teve uma eficácia de 78% na segunda análise provisória, Também estou contente porque a Covaxin mostrou que funciona bem contra as variantes do Sars-CoV2. Os dados reforçam que a nossa vacina pode ser também um imunizante global", disse Balram Bhargava, chefe do Conselho Indiano de Pesquisa Médica, que criou a vacina com a Bharat Biotech.

