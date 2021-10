Coreia do Norte diz ter lançado novo tipo de míssil de submarino

A partir dali, depois de ser xingado e provocado por Donald Trump, Kim foi tratado como um igual e participou de reuniões infrutíferas de cúpula com o americano. Agora, tudo indica que os contatos serão feitos em escalões inferiores, e mesmo o "telefone vermelho" de contato com Seul foi reativada --embora não usado para alertar sobre o novo teste.

Mesmo as limitações do submarino, baseadas em análises de especialistas ocidentais e do Pentágono, são apenas uma especulação. Para Kim, é o que basta: a percepção de que é uma ameaça.

Mas elas trouxeram uma evidência: a embarcação usada, o 8.24 Yongung, é o mesmo submarino modificado para testes usado no primeiro lançamento do tipo, em 2015.

A importância do míssil lançado por submarino, uma tecnologia de que poucos países dispõem, é evidente: até o disparo, sua posição é incerta, e pode ser relativamente próxima da costa do inimigo, reduzindo o tempo de reação.

O teste ocorreu na terça (19) e gerou especulação nos EUA, Japão e Coreia do Sul acerca exatamente de sua natureza. Segundo Seul, o míssil foi lançado perto de Sinpo, a base naval que sedia seus testes com submarinos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte confirmou nesta quarta (20) que testou o que chamou de um novo modelo de míssil balístico lançado por submarino, com "muitas tecnologias avançadas de orientação", segundo a agência de notícias estatal da ditadura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.