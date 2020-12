'Consumismo sequestrou o Natal', lamenta Papa Francisco

Às vésperas do Natal, o Papa Francisco fez um alerta ao falar sobre o verdadeiro sentido do Natal e convidou as pessoas para ajudar os outros durante a pandemia. O discurso foi feito neste domingo (20) na oração dominical do Angelus em frente à praça de São Pedro, na Itália.

"Neste momento difícil, em vez de lamentar o que a pandemia nos impede de fazer, façamos algo pelos que têm menos. Não o enésimo presente para nós ou para os nossos amigos, mas para um necessitado em quem ninguém pensa", pediu Francisco.

O papa lembrou ainda que o período do Natal é propício para "preparar o coração" e não para "se deixar levar" pelo consumismo que normalmente caracteriza estas datas.

"Não vamos deixar-nos arrastar pelo consumismo, porque 'devo comprar presentes, tenho de fazer isso', por esse frenesi de fazer coisas. O que importa é Jesus. O consumismo, irmãos e irmãs, sequestrou-nos o Natal", lamentou Francisco.

E acrescentou: "O consumismo não está na manjedoura de Belém. É realidade, pobreza e amor", disse o papa. Ele também lembrou dos marinheiros que estão presos nos barcos porque não podem voltar para casa devido às restrições da pandemia de Covid-19. De acordo com o UOL, o papa exortou os governos a "fazer o possível para que estas pessoas possam estar com os seus familiares".