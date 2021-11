Condenados por morte de Malcom X são inocentados depois de 55 anos

Após 10 anos da prisão, Halim apontou quatro suspeitos de ter envolvimento no homicídio de Malcom X e alegou que Aziz e Islam não tinham participado no crime, mas a justiça manteve a condenação dos homens inocentes.

Dois homens identificados como Muhammed Aziz, 83, e Khalil Islam, foram inocentados nesta quinta-feira (18), pela morte do ativista líder do movimento negro, Malcom X, depois de 55 anos. O homem foi morto a tiros quando se preparava para um discurso em fevereiro de 1965, em Nova York.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.