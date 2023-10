Civis em fuga são atingidos por míssel em Gaza; 70 pessoas morreram

Um comboio de civis que fugiam na Faixa de Gaza foi atingido por um míssel nessa sexta-feira (13). Ao menos 70 pessoas, entre mulheres e crianças, morreram.

O ataque ocorreu antes do fim do prazo dado por Israel para que os civis deixassem o local. No momento do ataque, a rota de fuga estava com tráfego intenso já que devido ao grande fluxo de pessoas deixando a área o percurso, que geralmente dura 30 minutos, passou a ser de 2 horas.

No vídeo que mostra as vítimas no chão é possível ver uma criança morta entre os braços da mãe.

Israel afirmou que vai intensificar os ataques e por isso ordenou que os civis deixem Gaza. Já Hamas pede para que a população permaneça em casa.