Cientistas descobrem novo vírus de 15 mil anos ao escavarem geleira na China

As amostras foram retiradas em 2015 do cume de Guliya, a quase 7 quilômetros de altitude. A análise identificou códigos genéticos para 33 diferentes vírus; desses, 4 já foram registrados anteriormente — normalmente infectam apenas bactérias — e 28 novos tipos foram confirmados até o momento.

A novidade pode ajudar pesquisadores a entender o processo de evolução dos vírus e do clima ao longo do tempo. Isso porque o núcleo de um gelo pode arquivar informações sobre microrganismos e condições atmosféricas do passado, área utilizada inclusive para prever mudanças climáticas futuras.

Um grupo de vírus de 15 mil anos foi descoberto no Planalto do Tibete, sudoeste da China, segundo Uol. Os organismos sobreviveram na região devido ao seu congelamento e foram identificados a partir da perfuração da geleira Guliya.

