Cientistas descobrem causa da morte súbita em bebês

Pesquisadores australianos descobriram um marcador bioquímico que identifica a causa da morte súbita súbita em bebês recém-nascidos.

Segundo a pesquisa, os bebês que morreram com a Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI) tinham níveis menores da enzima Butirilcolinesterase (BChE), que atua no estímulo do cérebro. Os baixos níveis da (BChE) reduziam a capacidade do bebê em acordarou responder ao ambiente.

O líder do estudo, Carmel HArrington, perdeu o filho ainda bebê e dedicou-se a estudar sobre as causas da morte durante 29 anos. Agora, ele se mostra animado com a descoberta que mostra esperança para o futuro e uma resposta para o passado. "Um bebê aparentemente saudável dormindo e não acordando é o pesadelo de qualquer pai, e até agora não havia absolutamente nenhuma maneira de saber qual bebê passaria por isso. Mas esse não é mais o caso. Descobrimos o primeiro marcador que indica vulnerabilidade antes da morte”, disse ele a Reuters.